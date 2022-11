Inghilterra, Southgate: “Grande rivalità col Galles, ci sarà un’atmosfera fantastica”

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha parlato alla vigilia del match contro il Galles, dei sentimenti che dividono le due formazioni del Regno Unito. “Anche a livello sportivo c’è una grande rivalità. E’ così, io vengo dallo Yorkshire e potrei dire che c’è la stesa cosa nei confronti del resto dell’Inghilterra. Comunque domani allo stadio ci sarà un’atmosfera fantastica, e non vedo l’ora”. Poi su Harry Kane, che era dato in dubbio. “Sta bene, nonostante le botte che ha preso. Tutti dicevano che aveva problemi a una caviglia, invece era il piede. Credo che sia disponibile, ma per fortuna ho in rosa 26 professionisti”.