Inghilterra-Senegal, Raheem Sterling indisponibile per “motivi familiari”

Dopo Ben White, l’Inghilterra perde un altro pezzo per motivi extra calcistici. L’attaccante del Chelsea Raheem Sterling non sarà disponibile per l’ottavo di finale contro il Senegal in Qatar a causa di una “questione familiare”, come ha fatto sapere la Federazione dei Tre Leoni sui social. Sterling – che fin qui ha segnato un gol – dovrebbe però tornare a disposizione qualora l’Inghilterra riuscisse a passare il turno e qualificarsi ai quarti di finale.