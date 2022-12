Inghilterra-Senegal 3-0, Southgate: “Siamo stati concreti. Sterling? Non so se può tornare”

“Mi ha fatto piacere come siamo stati concreti in zona gol e il modo in cui la squadra ha lavorato senza la palla. Non abbiamo fatto benissimo nella prima mezz’ora, il Senegal aveva molta energia e pressava bene”. Lo ha detto il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, dopo la vittoria contro il Senegal agli ottavi dei Mondiali di Qatar 2022: “Kane? Tutti gli attaccanti vorrebbero segnare sempre. Credo che il suo gioco di raccordo sia importantissimo. Oggi ha fatto molto meglio nel secondo tempo. Sterling? La priorità è che stia con la sua famiglia, noi lo sosterremo e gli daremo il tempo che gli serve. Sono onesto, non so se può tornare e non voglio metterlo sotto pressione. A volte il calcio non è la cosa più importante e la famiglia viene prima di tutto”.

Sui quarti contro la Francia: “La Francia è una squadra eccezionale, con ottimi record e tanto talento. Dovremo giocare al nostro miglior livello possibile”.