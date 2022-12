Inghilterra-Senegal 3-0, Koulibaly: “Abbiamo dato il massimo, siamo delusi”

“È un grande orgoglio per me indossare la fascia di capitano di questa squadra, il gruppo è incredibile. Abbiamo cercato di dare tutto, ma è un peccato. Vorrei ringraziare i tifosi, che ci hanno sostenuto fino alla fine. Nonostante i tre gol segnati, sono rimasti a cantare. Tutto ciò che facevamo era per loro. È un peccato che finisca oggi. Il futuro è positivo e spero che continuino a sostenerci. Oggi siamo delusi” conclude Kouibaly.