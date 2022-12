Inghilterra, Rice non si allena: rischia di saltare i quarti contro la Francia

Brutte notizie per il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, che rischia di dover fare a meno di una pedina importante nel match di quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Francia. Attraverso i propri canali ufficiali, la Nazionale ha infatti reso noto che Declan Rice non ha preso parte all’allenamento odierno. Il centrocampista del West Ham, punto fermo dell’11 titolare inglese, è stato rallentato da un problema fisico e rischia di non essere disponibile contro la Francia. Al momento è presto per sbilanciarsi, anche perché mancano più di 24 ore alla partita, ma le sue condizioni restano da valutare.