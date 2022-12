“Affronteremo i campioni in carica, quindi è il minimo parlare di partita difficile. Hanno alcuni tra i migliori giocatori in circolazione, ma quando sei ad un Mondiale devi solo pensare a goderti il momento, perché soli così puoi cogliere le opportunità che hai. Potremmo non avere un’altra occasione di battere la Francia, e farlo ai quarti di un Mondiale sarebbe il massimo. Ma anche loro devono preoccuparsi di noi”. Così Jordan Pickford presenta i quarti di finale che vedrà la sua Inghilterra affrontare Mbappé e compagni a Qatar 2022, sabato 10 dicembre.