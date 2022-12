Inghilterra, Kane: “Gare ad eliminazione diretta sempre dure: dimostrata maturità”

Harry Kane ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il successo per 3-0 dell’Inghilterra sul Senegal, valso la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali 2022 del Qatar contro la Francia. Così l’attaccante del Tottenham: “Penso sia stata dura. Le partite ad eliminazione diretta non sono mai facili, ma abbiamo dimostrato maturità. Ci sentiamo bene. Abbiamo ottimi giocatori in avanti e siamo solidi dietro. È stata una giornata davvero positiva per noi”, ha concluso il capitano inglese, autore del secondo gol contro gli africani.