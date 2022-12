Inghilterra, i tifosi disturbano le “wags”: si trasferiscono in un resort

La grande nave da crociera sulla quale hanno alloggiato fino ad ora non soddisfa più le “Wags” della nazionale inglese e con la squadra che continua ad andare avanti ai Mondiali iniziano i trasferimenti. Secondo la stampa inglese, le compagne dei calciatori si sono stancate e hanno elencato una serie di problematiche a bordo, dalla cattiva ricezione mobile alla presenza dei tifosi che passano spesso davanti alla nave cantando e inneggiando alle vittorie inglesi. Alcune – per prime le compagne di Harry Maguire e Jack Grealish – stanno ritrovando la pace smarrita in un lussuoso resort, stavolta nella periferia residenziale di Doha.