Inghilterra-Francia, la prima pagina del Daily Star: “Merde!” (FOTO)

Non è passata inosservata la prima pagina del Daily Star, che ha scelto un titolo particolarmente forte per commentare l’eliminazione dell’Inghilterra dai Mondiali di Qatar 2022. “Merde!” scrive il tabloid britannico, vicino all’immagine di un Harry Kane sconsolato dopo aver sbagliato il rigore decisivo. Ovviamente il riferimento non è all’espressione italiana come insulto per i giocatori, bensì all’espressione francese per esprimere disappunto. Non a caso la Nazionale di Southgate è stata sconfitta per 2-1 proprio dalla Francia. Fa comunque parlare di sé il titolo, accompagnato da due frasi come “Adesso dobbiamo andare a fare shopping per Natale?” e “Maledetti dai rigori e da ITV“. Di seguito la foto della prima pagina.