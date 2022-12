Inghilterra-Francia, la sfida tra ambasciatori a Roma: “La birra italiana ci mette tutti d’accordo”

Intervistati dalla pagina Facebook UkinItaly, gli ambasciatori di Inghilterra e Francia a Roma, hanno espresso le loro emozioni alla vigilia della sfida valevole per i quarti di finale del Mondiale in Qatar. “Finisce 2-1 per l’Inghilterra”, il pronostico del diplomatico britannico, “Sicuramente ci sara’ un gol di Giroud, uno di Mbappe’ e uno di Rabiot, poi vediamo..”, la previsione del francese. A mettere tutti d’accordo però sembra essere la birra italiana che entrambi dicono che berranno guardando il match: “con pinza romana e camembert” aggiungono.