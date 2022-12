Inghilterra-Francia, in gol Giroud: colpo di testa deviato da Maguire (VIDEO)

di Giorgio Billone 7

Sempre lui, sempre Giroud. Arriva la zampata del bomber del Milan che riporta la Francia avanti contro l’Inghilterra. Palla in mezzo meravigliosa di Griezmann, incorna di testa il centravanti che usufruisce anche della deviazione di Maguire per spiazzare Pickford. E’ 1-2 per i transalpini, in alto ecco il video.