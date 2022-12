Inghilterra-Francia 1-2, Giroud: “Gran partita di tutti, super orgoglioso dei miei compagni”

“È davvero straordinario, abbiamo fatto una gran partita. Abbiamo lavorato molto bene in difesa. Peccato per il rigore che ci è stato assegnato contro, ma abbiamo fatto una gran partita, sapevamo quale era il potenziale dell’Inghilterra”. Lo ha detto l’attaccante della Francia, Olivier Giroud, dopo la vittoria contro l’Inghilterra decisa da un suo gol che trascina i bleus in semifinale: “Sono super orgoglioso dei miei compagni”.