Inghilterra, BBC: Sterling tornato a casa perché la famiglia ha subito una rapina a mano armata

E’ stato scoperto dalla BBC il motivo per cui Raheem Sterling non era a disposizione del ct Southgate questa sera per Inghilterra-Senegal. Il forte attaccante del Chelsea ha saltato gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 ed è tornato in patria perché la famiglia avrebbe subito una rapina a mano armata. I ladri avrebbero fatto irruzione nella sua casa in Regno Unito con i suoi familiari presenti e spaventati e così il giocatore, preoccupato per l’accaduto, ha preferito lasciare il ritiro e il paese arabo e tornare nel territorio inglese. Non è ancora chiaro se vorrà tornare per giocare sabato i quarti contro la Francia.