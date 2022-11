Infortunio per Di Maria, Argentina in ansia. Scaloni: “Ha sentito un fastidio al quadricipite”

L’attaccante dell’Argentina, Angel Di Maria, ha subito un infortunio durante il match contro la Polonia, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. A mezz’ora dalla fine del match odierno infatti il calciatore è stato costretto a lasciare il campo, in favore di Leandro Paredes. Queste le parole del CT Scaloni in merito a ciò: ““Ha sentito qualcosa al quadricipite, si è fatto duro e abbiamo preferito toglierlo. Tutti sanno già che è importante, non vale la pena lasciare in campo un giocatore che rischia di farsi male”.