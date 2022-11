Infortunio Neymar, medico Brasile: “Da capire come risponderà al trattamento”

Dopo l’infortunio patito in Brasile-Serbia, c’è apprensione per le condizioni di Neymar. Si susseguono informazioni su informazioni per quanto riguarda il fuoriclasse verdeoro, a fare chiarezza e fermare le speculazioni è il medico della Selecao, Rodrigo Lasmar, che ha parlato della distorsione alla caviglia dell’attaccante: “Vediamo come risponde, abbiamo iniziato con il trattamento, ma dobbiamo essere cauti e pazienti. È troppo presto per dire qualcosa. Vedremo come procede”.