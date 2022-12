Incubo Brasile: la Croazia passa ai rigori e vola in semifinale

La Croazia è la prima semifinalista dei Mondiali 2022 del Qatar. Decisivo il successo ai calci di rigore contro il Brasile, che viene condannato dagli errori dal dischetto di Rodrygo e Marquinhos. La Seleçao passa in vantaggio con Neymar (raggiunto Pelè a quota 77 gol) nel primo tempo supplementare ma si fa clamorosamente raggiungere a quattro dalla fine del secondo. Protagonista Petkovic, che si gira e beffa Alisson con il mancino grazie anche ad una deviazione avversaria. Adesso la Croazia attende una tra Argentina ed Olanda, in campo alle ore 20:00 per il secondo quarto di finale di giornata. Di seguito il recap della partita.

IL MATCH – I tempi regolamentari non si distinguono per il bel gioco e la qualità. Il Brasile si affida a qualche potenziale invenzione dei suoi singoli mentre la Croazia è compatta e cerca di fare affidamento sulla solidità difensiva del proprio collettivo. Le occasioni più importanti, pur non clamorose, se le procurano i sudamericani. Un sontuoso Livakovic e l’imprecisione dei giocatori offensivi della Seleçao, però, fanno rimanere il risultato sullo 0-0 dopo centottanta minuti ad alta intensità. Si va ai supplementari. Nel primo i croati hanno un’ottima chance con Brozovic ma il tiro dell’interista da ottima posizione termina abbondantemente alto.

Nel recupero arriva il vantaggio del Brasile. Neymar scambia in area di rigore con Paquetà, si presenta davanti a Livakovic, lo salta e deposita la palla in rete sotto la traversa. Panchina della Seleçao tutta in campo e 1-0. Nel secondo, quando tutto sembra finito, la Croazia pesca il pari a quattro dalla fine con la girata mancina di Petkovic, che trova anche una deviazione avversaria e beffa Alisson: 1-1. Ai rigori sono decisivi gli errori brasiliani di Rodrygo e Marquinhos, che colpisce il palo regalando la semifinale alla Croazia