Inchiesta AP: ex agente della Cia usato dal Qatar per farsi assegnare Mondiale

by Matteo Di Gangi

Logo Mondiali Qatar 2022

Un ex agente della Cia ha spiato per anni i più importanti funzionari del mondo del calcio mentre lavorava per il Qatar, che nel 2010 ha ottenuto l’organizzazione del Mondiale in programma il prossimo anno. E’ quanto emerge da una inchiesta dell’Associated Press. Il paese arabo ha cercato di trarre un vantaggio nell’assicurarsi l’evento, al quale erano interessati anche Stati Uniti e Australia, assumendo l’ex ufficiale della Cia Kevin Chalker. L’uomo, che ha lavorato per il Qatar anche negli anni successivi, ha spiato alti dirigenti del pallone e paesi rivali per venire a conoscenza di eventuali offerte.