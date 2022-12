I giocatori del Giappone sono tornati in patria, accolti in trionfo all’Aeroporto Internazionale di Narita dopo l’esperienza ai Mondiali di Qatar 2022. Tanti applausi dalla folla di tifosi presenti al loro arrivo, con i ‘samurai blu’ trattati da autentici eroi. E’ in programma ora un incontro col primo ministro giapponese Fumio Kishida.