Il Camerun arriva allo stadio e balla: lo show di Onana e compagni (VIDEO)

di Redazione 29

Come in Coppa d’Africa, come in ogni competizione internazionale a cui partecipa, il Camerun non nasconde la gioia di esserci. All’arrivo allo stadio in Qatar, per il match contro la Svizzera, la squadra ha subìto sfoggiato un ballo con tanto di canti e cori. Lo spettacolo del Mondiale prende forma e la selezione di Rigobert Song è già uno spettacolo all’uscita dal pulmann.

VIDEO