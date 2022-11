Highlights e gol Qatar-Senegal 1-3, Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 18

Il video con gli highlights e i gol di Qatar-Senegal 1-3, match valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. A Doha nel match tra le scontente della prima ora c’è la netta vittoria degli africani che con i gol di Dia e Diedhiou e poi con Dieng che risponde a Muntari superano gli asiatici che ospitano la rassegna iridata e che restano a secco. C’è dunque ancora speranza per i senegalesi, che si giocheranno tutto con l’Ecuador all’ultima giornata. In alto ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE