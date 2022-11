Highlights e gol Brasile-Serbia 2-0, Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Brasile-Serbia 2-0, match valido per i Mondiali di Qatar 2022. Si chiude anche il girone G con una partita di estremo interesse tra i verdeoro, favoritissimi per la vittoria finale, e gli ex jugoslavia infarciti di “italiani”. Primo tempo scialbo, nella ripresa si scatena Richarlison e firma una doppietta travolgente. Deludente la squadra serba, si chiude tra gli olè. Di seguito ecco le immagini salienti della partita di stasera.

