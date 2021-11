Highlights e gol Uruguay-Argentina 0-1, qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO)

by Andrea Bellini 1

Il video con gli highlights e il gol di Uruguay-Argentina, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Un derby come sempre sentitissimo e spettacolare, in cui ad avere la meglio è la Nazionale di Scaloni grazie allo splendido gol di Di Maria già al 7′. L’Uruguay può però recriminare per le numerose occasioni avute, con Emiliano Martinez perfetto nello sbarrare la strada a Nandez in apertura di match, o con il palo a fermare il tentativo di Suarez, per citarne alcune. Di seguito e in alto, il video con le azioni salienti.

CRONACA DEL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE