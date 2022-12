Highlights e gol Marocco-Spagna 3-0 rigori: ottavi Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

Il video con gli highlights e i gol di Marocco-Spagna 3-0 dopo i calci di rigore, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento da dentro o fuori per marocchini e spagnoli, primo tempo equilibrato e senza reti, così come la ripresa in cui spingono maggiormente gli iberici. Si approda allora ai tempi supplementari e poi ai rigori, che sorridono ai nordafricani che scrivono un’altra pagina di storia. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE