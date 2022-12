Highlights e gol Inghilterra-Senegal 3-0: ottavi Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 11

Il video dei gol e degli highlights di Inghilterra-Senegal 3-0, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Ipoteca la qualificazione già nel primo tempo la squadra inglese, visto che vanno in gol Henderson e Kane nel finale prima dell’intervallo. Nella ripresa la chiude Saka e così arrivano i quarti per i Tre Leoni, avversaria la Francia. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE