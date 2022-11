Highlights e gol Giappone-Costa Rica 0-1, Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 25

Il video con gli highlights e i gol di Giappone-Costa Rica 0-1, match valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. I nipponici sfidano i centramericani in una partita delicata perché mette in difficoltà la squadra perdente. Primo tempo noioso e senza occasioni, nella ripresa stallo che persiste ma a dieci minuti dalla fine ecco che Fuller firma il successo dei costaricensi. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE