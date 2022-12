Highlights e gol Costa Rica-Germania 2-4: Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Enrico Ricciulli

Il video con gli highlights ed i gol di Germania-Costa Rica 4-2, terzo ed ultimo match del Gruppo E ai Mondiali 2022 in Qatar per i tedeschi. Questi partono molto forte nel primo tempo e sbloccano il risultato dopo dieci minuti con il colpo di testa preciso di Gnabry, ottimamente imbeccato da un cross dalla sinistra di Raum. I sudamericani vanno addirittura in vantaggio nel secondo tempo con le reti di Tejeda e Vargas. La squadra teutonica barcolla ma non molla e con Havertz prima pesca il pari e poi trova la rete del definitivo sorpasso. Nel finale Fullkrug sigilla una vittoria larga quanto inutile per la squa squadra. A passare agli ottavi di finale sono la Spagna ed il Giappone. Di seguito le azioni più importanti ed i momenti più significativi della partita.