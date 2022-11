Highlights e gol Galles-Inghilterra 0-3, Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 17

Gli highlights e i gol di Galles-Inghilterra 0-3, match del terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Sfida decisiva per il passaggio agli ottavi di finale in un incerto girone B, dopo un primo tempo a reti bianche ci sono i due gol in un minuto di Rashford e Foden a inizio secondo tempo, poi Rashford segna ancora per la sua doppietta personale. Di seguito le immagini salienti di Galles-Inghilterra.

LE PAGELLE