Highlights e gol Fermana-Reggiana 0-3, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

Gara intensa a Fermo tra Fermana e Reggiana che termina con una vittoria ospite per 0-3 nella gara di Serie C. Match che si sblocca al 13′ con Rosafio, direttamente su calcio di rigore, “replicato” pochi secondi loro, sempra dal dischetto, da Montalto. Nel secondo tempo arriva il tris firmato Pellegrini e l’espulsione per Pellizzari. Ecco gli highlights del match.