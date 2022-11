“Meglio se avessero pensato a vincere. Non siamo qui per lanciare un messaggio politico”. Con questo tagliente commento, Eden Hazard ha attaccato la Germania e la sua protesta contro la Fifa con la foto, destinata a rimanere storica, delle bocche tappate per non aver potuto indossare la fascia One Love. Peccato però che i tedeschi abbiano poi perso contro il Giappone, esponendosi a questo attacco frontale da parte dell’attaccante del Belgio.