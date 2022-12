Hakimi ad Infantino: “La Fifa non vuole che Marocco vinca una medaglia”. Poi le scuse

Achraf Hakimi non ha rivolto parole particolarmente carine a Gianni Infantino al termine della finale per il 3° e 4° posto dei Mondiali 2022 in Qatar tra Croazia e Marocco. La Rai aveva parlato di un battibecco (QUI LA NOTIZIA), ma i giornalisti testimoni dell’accaduto sostengono che in realtà siano volate parole grosse. “È la seconda partita di fila che ci fai così, che c’è? La Fifa non vuole che il Marocco vinca una medaglia” ha detto Hakimi al presidente della Fifa. Smaltita la tensione della gara, il giocatore del Psg è tornato sui suoi passi, commentando la scena ai microfoni di Arryadia TV: “Non è successo nulla. Ero semplicemente amareggiato per una serie di decisioni. Ho grande rispetto per Infantino“.