Giroud e Mbappé sono una sentenza. La Francia doma agevolmente la Polonia e raggiunge i quarti

La Francia raggiunge i quarti di finale ai Mondiali di Qatar 2022. I campioni del mondo in carica si sono sbarazzati agevolmente della Polonia nel match valevole per gli ottavi mediante un netto 3-1. I mattatori della sfida, ancora una volta, sono stati Olivier Giroud e Kylian Mbappé, autore di un’altra doppietta che lo proietta in vetta alla classifica marcatori con cinque reti. Tutto facile per gli uomini guidati dal commissario tecnico Didier Deschamps che, dopo un primo tempo caratterizzato dal muro difensivo eretto dai polacchi, sono riusciti a sfondare grazie ad un gol dell’attaccante del Milan su assist del solito Mbappé, che ha consentito ai transalpini di andare a riposo in vantaggio. Un sola, ma colossale occasione sotto porta per i polacchi, che però hanno clamorosamente fallito.

Nella ripresa, dunque, Robert Lewandowski e compagni sono stati costretti a cambiare il loro approccio alla sfida nel tentativo di provare a rientrare in corsa per la qualificazione. La Polonia si è sbilanciata maggiormente rispetto ai primi quarantacinque minuti, prestando il fianco alle offensive dei francesi, che ovviamente ne hanno prontamente approfittato. A circa un quarto d’ora dal triplice fischio inizia lo show di Mbappé, che ha messo a referto una strepitosa doppietta personale, prima su suggerimento di Dembele e poi su assist di Thuram. Un uno-due devastante che, se mai ce ne fosse bisogno, ha sottolineato ancora il valore e lo strapotere tecnico della stella del Paris Saint-Germain, capace di mandare in crisi da solo le retroguardie avversarie. In pieno recupero Lloris ha avuto la possibilità di festeggiare il record di 142 presenze con la maglia dei Bleu parando un calcio di rigore a Lewandowski, ma l’arbitro ha fatto ripetere e il polacco ha salutato il torneo con il suo secondo sigillo.

Nonostante una Polonia migliore rispetto a quella vista durante la fase a gironi la Francia, trascinata dal suo fuoriclasse, raggiunge i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 in scioltezza e ora attende la vincente dall’altro ottavo tra Inghilterra e Senegal. La prestazione messa in campo quest’oggi dai campioni in carica, di fatto, ha certificato che il bis da parte di Rabiot e compagni è assolutamente possibile. Certo, i polacchi difficilmente potevano impensierire la compagine transalpina, ma il messaggio lanciato dai ragazzi di Deschamps è stato ancora una volta forte e chiaro: quando la posta in palio è alta, la squadra riesce ad esprimersi al meglio relegando gli avversari al ruolo di comparse. E da venerdì la rassegna iridata entrerà davvero nel vivo…