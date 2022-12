Giappone-Spagna, incredibile ribaltone: Doan e Tanaka col Var, 2-1 in due minuti (VIDEO)

di Giorgio Billone 3

Incredibile ribaltone in Giappone-Spagna: Doan e Tanaka in due minuti firmano il sorpasso a inizio secondo tempo, da non crederci per come era andata la prima frazione di gioco. I nipponici vanno a segno con Doan, poi Tanaka due minuti dopo su un’azione davvero confusa deposita in rete. Gol annullato perché si pensava che fosse uscito il pallone prima dell’assist, il Var invece dice che è regolare. In alto e di seguito ecco i video.