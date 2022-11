Giappone, Moriyasu: “Molta pressione, ma dobbiamo credere nelle nostre possibilità”

Il commissario tecnico del Giappone, Hajime Moriyasu, a poche ore dal match contro la Spagna valevole per l’ultimo turno del girone E dei Mondiali di Qatar 2022, ha parlato in conferenza stampa: “Speriamo di ottenere un risultato positivo e che tutti, me compreso, saremo al nostro meglio. Ci siamo preparati bene, è una partita con molta pressione però dobbiamo credere nelle nostre possibilità. La Spagna è una grande squadra, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Noi dobbiamo migliorare, ci sono alcuni giocatori stanchi dopo le prime due partite ma siamo pronti alla battaglia, dovremo mostrare la nostra versione migliore. Il calcio europeo è il top ma in queste partite dobbiamo esserne all’altezza. Spagna e Germania hanno vinto il Mondiale, anche il Giappone vuole riuscirci entro il 2050″.

L’allenatore ha commentato anche gli elogi dopo il successo sulla Germania e le critiche post ko col Costa Rica: “Fanno parte del calcio. Ho detto ai giocatori che stiamo rappresentando il nostro Paese in un Mondiale e vogliamo mostrare a tutti lo spirito giapponese. Cercheremo di regalare una gioia ai nostri tifosi. Il fatto di poter affrontare squadre come la Spagna mi rende felice. Non sento molta pressione, mi auguro solo di non avere rimpianti”.