Giappone, Moriyasu: “Contro la Croazia sfida difficile, loro hanno grandi giocatori”

Il ct del Giappone, Hajime Moriyasu, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Croazia, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022: “Mi aspetto una sfida complicata. La Croazia ha raggiunto la finale all’ultima Coppa del Mondo e sa adattarsi molto bene a qualsiasi avversario. Hanno giocatori di qualità e nutriamo grande rispetto nei loro confronti. Al Sanfrecce Hiroshima ho incontrato Mikic (ex calciatore allenato proprio da Moriyasu, ndr); mi auguro non abbia rivelato alla Croazia i nostri segreti“.