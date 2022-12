Ritsu Doan ha parlato ai microfoni della Rai al termine di Giappone-Spagna 2-1. Questo il commento euforico del centrocampista nipponico: “La vittoria non è arrivata solo per me. La squadra ha giocato un grande secondo tempo e abbiamo meritato. Abbiamo dato tutto in queste tre partite. Ora festeggiamo, ma già da domani la testa sarà sugli ottavi di finale”.