Giappone, il ct Moriyasu: “Testa al Costa Rica, dobbiamo dimenticare il successo sulla Germania”

Hajime Moriyasu, ct del Giappone, ha parlato in vista della sfida contro il Costa Rica, valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022: “La vittoria contro la Germania è un risultato incredibile, ma i giocatori l’hanno presa con naturalezza. Credo che ci abbia aiutato il fatto di avere calciatori dei top-5 campionati europei in rosa. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. Siamo reduci da una vittoria, ma dobbiamo dimenticarla e cambiare mentalità“. L’uomo ha poi aggiunto: “Sono convinto che il Costa Rica giocherà come crediamo. Daranno il massimo, ma noi ci faremo trovare pronti. Voglio che i ragazzi cerchino la vittoria con aggressività. Dovremo essere solidi in difesa e pronti ad adattarci in base a come gestiranno la gara. Mi auguro di vincere“.