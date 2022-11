Giappone-Costa Rica, gol di Fuller: malissimo il portiere nipponico (VIDEO)

di Giorgio Billone

A sorpresa il Costa Rica passa in vantaggio contro il Giappone a dieci minuti dalla fine. Perde palla la squadra nipponica, tiro a giro da parte di Fuller e la palla si insacca beffando, forse con una lieve deviazione, il portiere Gonda che comunque sbaglia tutto e non stacca come dovrebbe per agguantare la sfera. In alto ecco il video del gol che spariglia le carte nel gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022.