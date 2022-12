Giappone agli ottavi, tifosi impazziti di gioia per le strade di Tokyo (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Battute Germania e Spagna, sconfitta con la Costa Rica servita col senno di poi a regalare tanto pathos in più: è festa grande in Giappone per la qualificazione agli ottavi di finale, risultato di estremo prestigio per la selezione nipponica che punta dichiaratamente ai quarti di finale in questa edizione. Dopo aver sofferto per cento minuti, i tifosi si sono riversati impazziti di gioia per le strade della città. In alto ecco il video.