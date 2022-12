Ghana-Uruguay, Valverde esulta in faccia all’arbitro dopo il rigore sbagliato da Ayew (VIDEO)

di Giorgio Billone 3

Divertente episodio durante Ghana-Uruguay che ha per protagonista Federico Valverde. Dopo il rigore sbagliato da Ayew, il centrocampista del Real Madrid è impazzito di gioia e ha cominciato a esultare in faccia all’arbitro, come per lamentarsi dell’assegnazione del penalty che secondo il Pajarito non andava evidentemente concesso. Davvero curiosa questa reazione da parte del classe 1998, che ha anche rischiato una sanzione.