Ghana-Uruguay, Suarez: “Scusarmi per il 2010? L’hanno sbagliato loro il rigore”

Alla vigilia della sfida tra Uruguay e Ghana Luis Suarez è tornato a parlare del famoso episodio risalente ai Mondiali del 2010. L’attaccante uruguaiano, nel match di quarti di finale contro gli africani, si fece espellere dopo aver salvato un gol con la mano sulla linea di porta. Asamoah sbagliò il rigore e l’Uruguay riuscì ad approdare in semifinale. A chi gli chiede se è pronto a scusarsi, Suarez risponde così: “Sono stati i giocatori del Ghana, non io, a sbagliare quel rigore. Avrei dovuto scusarmi se avessi fatto male a un avversario in un tackle, e prendere un cartellino rosso. Ma in quella situazione ho fatto un fallo di mano, l’arbitro, mi ha espulso e ha fischiato rigore. Non ho sbagliato io”.