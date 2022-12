Ghana-Uruguay, Cavani furioso: butta giù con un calcio il monitor Var

di Tommaso de Laurentiis 8

Nervosismo nel post partita di Ghana-Uruguay. Vittoria amara per Edinson Cavani e compagni che hanno battuto 2-0 la squadra africana non riuscendo però a strappare il pass per gli ottavi di finale per un numero minore di reti totali rispetto alla Corea del Sud. L’ex attaccante del Napoli ha buttato giù con un calcio il monitor Var durante l’uscita dal campo della sua squadra in protesta contro i presunti due rigori negati alla sua nazionale nella sfida contro il Ghana.