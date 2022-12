Ghana-Uruguay: Amartey, che fai? Smorfie e bocca spalancata durante l’inno nazionale (VIDEO)

di Giorgio Billone 5

Daniel Amartey, che fai? Divertente siparietto che coinvolge il difensore del Leicester e soprattutto della nazionale del Ghana durante la sfida contro l’Uruguay. Anzi, prima ancora, nel momento degli inni nazionali: mentre risuona il God Bless Our Homeland Ghana, il centrale viene pizzicato dalla telecamera mentre apre e chiude la bocca spalancandola in modo abbastanza inspiegabile quanto buffo. In alto ecco il video.