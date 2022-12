“Abbiamo un obiettivo e un gruppo forte focalizzato su questo, sapevamo che saremmo potuti arrivare all’ultima partita ancora in corsa per la qualificazione.” A dirlo è Diego Alonso, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Ghana-Uruguay. Una sorta di spareggio per i sudamericani, chiamati a vincere nell’ultima giornata del gruppo H. “Sappiamo bene quanto sia importante questa partita, serve ritrovare la fiducia che avevamo prima dell’inizio del Mondiale. Ho fiducia nei giocatori – prosegue Alonso – Domani se Dio vorrà potremo parlare di un eventuale ottavo con il Brasile, oggi no.”