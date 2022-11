Ghana, Addo: “Rigore Cristiano Ronaldo un regalo dell’arbitro”

“Il rigore su Cristiano Ronaldo? Un regalo speciale dell’arbitro. Ma ormai è il passato. Non c’è più nulla da fare. Non possiamo cambiarlo”. Queste le parole di Otto Addo, ct del Ghana, in merito alla sconfitta per 3-2 contro il Portogallo all’esordio ai Mondiali di Qatar 2022. Ora, la sfida contro la Corea del Sud, in cui il pericolo numero uno è ovviamente Son. Riguardo l’attaccante del Tottenham, Addo ha dichiarato: “È molto, molto disciplinato. È diventato così bravo perché ha lavorato sodo per questo. Gli auguro sempre il meglio, tranne domani”.