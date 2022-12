Ghana, Addo: “Con l’Uruguay per attaccare: non abbiamo scelta”

Otto Addo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Uruguay, ultima e decisiva sfida del Gruppo H ai Mondiali 2022 in Qatar. Così il commissario tecnico del Ghana: “Dobbiamo attaccare e pressare alti, non abbiamo altre scelte”. Agli africani potrebbe bastare anche un pari per accedere agli ottavi ma l’allenatore ha detto di non voler fare troppi calcoli e neppure parlare di ‘vendetta’ per quanto accaduto dieci anni fa in Sudafrica: “Sarà una partita normale. Pensiamo solo a qualificarci”, ha concluso senza tornare sulla famosa “parata” di Luis Suarez al 120′ nella gara dei quarti di finale del torneo iridato vinta poi ai calci di rigore dai sudamericani.