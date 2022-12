Germania, almeno un gol subito a partita nelle grandi competizioni dall’Europeo del 2016

La Germania subisce almeno un gol a partita nelle grandi manifestazioni calcistiche dall’Europeo del 2016 in Francia, questo il dato che fa capire come i tedeschi ormai da tempo abbiano qualche problema in fase difensiva. L’ultimo match senza subire reti infatti risale agli ottavi di finale dell’Europeo francese del 2016, quando ci fu un 3-0 in favore dei tedeschi contro la Slovacchia.