Germania, Neuendorf: “Guardiamo avanti. Prossima settimana incontrerò Bierhoff e Flick”

“L’eliminazione dal Mondiale fa davvero male, dobbiamo guardare avanti e lavoreremo per gestire al meglio questa situazione”. Così il presidente della Federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf, è intervenuto dopo l’eliminazione della Germania nella fase a gironi ai Mondiali di Qatar 2022. “Abbiamo già una tabella di marcia, la prossima settimana ci vedremo con Bierhoff e Flick e questo sarà solo il primo passo della procedura che abbiamo già avviato” ha aggiunto il presidente federale.

Tanta delusione anche per il cancelliere Olaf Scholz. “Come tutti i tifosi di calcio in Germania, anche il cancelliere Scholz è triste che la nazionale tedesca non sia andata avanti” ha detto in conferenza stampa a Berlino un portavoce del governo tedesco, il quale ha dichiarato che ieri sera Scholz avrebbe scritto un “sms amichevole” all’allenatore Hansi Flick e fatto mandare un “caloroso saluto” ai giocatori tedeschi.