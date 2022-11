Germania, nessuna sanzione dalla Fifa dopo il gesto della bocca coperta

di Redazione 23

Nessuna sanzione per i calciatori tedeschi dopo il gesto della bocca coperta prima della partita contro il Giappone ai Mondiali. L’articolo 11 del codice disciplinare Fifa dispone sanzioni per chiunque “utilizzi un evento sportivo per manifestazioni di carattere non sportivo”, ma stando a quanto filtra non ci sarà nessun provvedimento. In un tweet della federazione tedesca si legge: “Volevamo utilizzare la nostra fascia da capitano per difendere i valori che abbiamo nella nazionale tedesca: diversità e rispetto reciproco. Insieme ad altre nazioni, volevamo che la nostra voce fosse ascoltata. Non si trattava di fare una dichiarazione politica: i diritti umani non sono negoziabili. Dovrebbe essere dato per scontato, ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Negare la fascia da braccio è il equivale a negarci una voce. Manteniamo la nostra posizione”. Il gesto simbolico potrebbe comunque rimanere isolato. Granit Xhaka, capitano della Svizzera – che fa parte del gruppo ‘One Love’ – ha fatto sapere che la sua squadra non organizzerà una protesta simile prima della partita di apertura contro il Camerun.