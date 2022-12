Germania, Muller: “Un disastro assoluto: ora non so cosa accadrà”

Thomas Muller ha parlato dopo l’eliminazione della Germania dai Mondiali 2022 in Qatar nonostante il 4-2 al Costa Rica nell’ultima partita del Gruppo E. Così l’attaccante tedesco: “È un disastro assoluto. Ora non so cosa accadrà, ma se questa è stata la mia ultima partita con la nazionale, vorrei dire qualcosa ai tifosi. È stato un piacere, abbiamo vissuto grandi momenti insieme, io ho dato il massimo a ogni partita. Ad ogni gara ho messo in campo tutto l’amore possibile. Il futuro? Devo vedere”.