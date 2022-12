Germania, Havertz: “Non ci aspettavamo il risultato della Spagna, ma abbiamo meritato l’eliminazione”

Il calciatore della Germania, Kai Havertz, ha commentato l’eliminazione ai gironi del Mondiale 2022 in Qatar della propria squadra. Queste le sue parole: “Non ci aspettavamo il risultato della Spagna. Abbiamo subito due gol contro la Costa Rica, abbiamo perso contro il Giappone, quella sconfitta ha cambiato tutto. La discussione sulla questione One Love, naturalmente, era nella mente dei giocatori, ma non vogliamo parlare di questo. Ci siamo meritati l’eliminazione”.